СМИ: в России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов

С июля 2021 года в России может быть введена обязательная регистрация телефона по заводскому номеру (IMEI). Соответствующий законопроект, доработанный группой членов Совфеда, предусматривает, что регистрировать телефоны обяжут их импортеров, пишет «Коммерсант».

Как пояснили источники издания, требование распространится и на россиян, которые ввезут новые устройства из-за границы. Размер, а также порядок платы за регистрацию будут установлены кабмином РФ. В первоначальной версии документа она составляла не более 100 рублей. Отмечается, что смартфоны и другие устройства с sim-картами, которые приобретались для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

В случае, если оборудование не будет зарегистрировано или иметь номер, который совпадает с другим устройством, его может заблокировать мобильный оператор. С 1 января 2024 года операторы также смогут блокировать потерянные или украденные устройства. Новый законопроект позволит бороться с кражами и ограничит непрямые поставки смартфонов.