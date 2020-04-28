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Вирусолог: эпидемия COVID-19 в РФ пойдет на спад только при 100 новых случаях в день

Валентина Пескова
07:07 28.04.2020
На протяжении нескольких последних дней количество новых заболевших коронавирусом в РФ держится на цифре в шесть тысяч человек.
Вирусолог: эпидемия COVID-19 в РФ пойдет на спад только при 100 новых случаях в день
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Эпидемия коронавируса в России пока только разгорается и еще не достигла своего пика. Ежедневный прирост вновь заболевших составляет около шести тысяч пациентов. COVID-19 в России начнет отступать, когда ежедневно будут заболевать не более 100 человек в день, пояснил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Пока у нас это измеряется тысячами, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки», - заявил Альтштейн РИА Новости.

В России по данным на 27 апреля общее число заболевших составляет более 87147 человек, 794 человека умерли, 7346 - выздоровели.

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