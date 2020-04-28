«Cотни миллионов долларов»: как бизнесмены помогают Подмосковью бороться с COVID-19

К борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области подключились бизнесмены. Абсолютно добровольно владельцы предприятий и предприниматели перечислили в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития уже сотни миллионов рублей.

Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, после того, как он адресовал в своем паблике небольшую просьбу о помощи к знакомым бизнесменам и друзьям, практически каждый из них откликнулся и перевел деньги на помощь жителям области. Многие компании решили просто помочь продуктами и средствами защиты, пишет «360».

Однако больше всего губернатора удивил поступок министра обороны Сергея Шойгу. К Воробьеву обратился товарищ из Китая, объяснив, что хочет доставить в Россию благотворительный груз, но не имеет для этого возможности. После этого глава региона набрал номер министра обороны и вопрос был решен моментально.

«Я позвонил Сергею Кужугетовичу. Ну, Шойгу есть Шойгу, поэтому через два дня в Шанхае уже стоял самолет», - поделился губернатор.

Так в Москву доставили более двух миллионов защитных масок из КНР, из них 200 тысяч - специальной высокой прочности для лечения пациентов с COVID-19. А еще - свыше миллиона перчаток и шесть тысяч костюмов для безопасности врачей.

Не отстают от представителей власти и бизнесменов и волонтеры Московской области: добровольцы разносят по домам продукты пожилым людям и многодетным семьям, и ходят для них за покупками.