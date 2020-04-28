Общая борьба: военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию школы-интерната в Подмосковье

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями.

Четыре многофункциональных авторазливочных станции АРС-14КМ совершили марш в составе колонны по дорогам общего пользования. Колонну сопровождали машины военной автоинспекции. Всего военнослужащие перевезли около 10 тысяч литров специального раствора ДТС-ГК.

По прибытии в школу-интернат специалисты РХБЗ развернули шесть рукавов авторазливочных станций для внешней обработки зданий. Одна машина приступила к обработке прилегающей территории.

В специальных защитных костюмах ДКВ-1К военнослужащие с помощью автономных приборов специальной обработки провели дезинфекцию спальных помещений, учебных классов, спортзала, а также столовой.

Всего в работах приняли участие порядка пятидесяти военнослужащих.