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Главный кинолог России прокомментировал предложение о наказании за собачий лай

Анна Берестовая
05:26 28.04.2020
Специалист подчеркнул, что лай является реакцией животного на совершенно разные раздражители.
Главный кинолог России прокомментировал предложение о наказании за собачий лай
© Фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал комментарий со своей профессиональной позиции на предложение облагать санкциями хозяев лающих ночью собак.

Специалист рассказал, что собаки используют лай, чтобы выразить свою реакцию на окружающую среду или попросить о помощи из-за стресса или страха. Поводом для лая может стать то, что животное было оставлено в одиночестве.

«Подобную ситуацию может предотвратить только обучение спокойному ожиданию, такие занятия проводят с кинологами», - объяснил Голубев РИА Новости.

Кроме этого, как указал эксперт, собака может лаять от радости или огорчения, а также сообщать владельцу о плохом самочувствии. Такой способ сигнализировать о своей болезни – единственный в арсенале животного по отношению к человеку.

«Никак нельзя штрафовать хозяина за каждое «собачье слово», - заключил кинолог.

Голубев заметил, что питомец может лаять, реагируя на звуки, исходящие от соседей или же на любые страшные раздражители. Как будет оцениваться состав правонарушения, учитывая все названные обстоятельства, пока остается не до конца ясным.

Ранее Министерство юстиций РФ после общественного обсуждение внесло предложение считать громкий и долгий собачий лай между 23.00 и 7.00, который мешает людям вокруг, поводом для привлечения к административной ответственности.

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