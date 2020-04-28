Роспотребнадзор анонсировал новые правила перелетов для пассажиров

После периода активного распространения эпидемии коронавируса в России вступят в действие измененные правила допуска в авиационный транспорт. Гражданам будет необходимо изменить свое привычное видение полета.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Определенное время после снятия ограничений пассажиром нужно будет находиться в салоне в масках и перчатках.

Кроме этого, изменения коснутся требований к авиакомпаниям. В самолетах необходимо будет осуществлять постоянные обработки и «режим обеззараживания воздуха».

Попова добавила в эфире телеканала «Россия 24», что подобного рода правила могут коснуться и другого транспорта.

Глава Роспотребнадзора также отмечала, что новые правила в переходный период могут затронуть места общественного питания, массовые мероприятия и так далее. Для граждан страны на время наступит «новая нормальность».