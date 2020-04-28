Профессор РАН предупредил об опасности госпитализации с коронавирусом

Домашнее лечение для зараженных коронавирусом, у которых инфекция протекает в легкой форме, - наилучшее решение. Госпитализация в данном случае могла бы быть опасна для граждан. Такое мнение высказал директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев.

Ученый объяснил, что в стенах больницы для пациентов возрастает риск вторичного инфицирования. Более того, внутрибольничная пневмония может быть значительно опаснее, так как внутри медучреждения возбудитель заболевания становится антибиотикоустойчивыми.

«В общем, там через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет», - заключил он в эфире телеканала «Россия 1».

Профессор отметил, что при наличии возможности провести период болезни дома, стоит ей воспользоваться.

На данный момент общее число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 198 тысяч. Из этого количества почти пять тысяч умерли от болезни.