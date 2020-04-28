В МВД РФ рассказали, как происходят следственные действия в условиях пандемии

Уголовные расследования в стране не останавливались из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Тем не менее, их активность была сужена, насколько это возможно, во избежание лишней опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Такая информация была представлена МВД России. В министерстве отметили, что законодательство в данной отрасли не допускает прекращения делопроизводства в связи с пандемией. Несмотря на это, опасность инфицирования COVID-19 хорошо осознается и в соответствие с этим предпринимаются необходимые меры.

«В настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия», - цитируют РИА Новости Министерство внутренних дел.

Кроме этого, при возможности отдается предпочтение следственным действиям, не создающим опасность заражения. Организация труда следователей в настоящее время максимально учитываем требования ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Все сотрудники проходят обязательный контроль с термометрией при входе в рабочее здание. Помещения, в которых расположены организации и учреждения МВД, постоянно проветриваются и дезинфицируются. Работники и посетители носят защитные маски и печатки, а также поддерживают социальную дистанцию в 1,5 метра.