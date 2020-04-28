Трамп намекнул на реальное состояние здоровья Ким Чен Ына

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына.

Трамп объяснил, что ему в целом известно, как себя чувствует корейский лидер, но точную информацию он озвучить не может.

«У меня есть очень хорошее представление, но не могу говорить об этом сейчас», - отметил он на брифинге.

Президент США пожелал коллеге всего хорошего и выразил надежду, что тот в порядке. Также Трамп добавил, что вскоре вся общественность, возможно, узнает новости о самочувствии Ким Чен Ына.

Незадолго до этого ряд СМИ исходя из данных своих источников, опубликовали информацию о крайне тяжелом состоянии главы КНДР. По представленным сведениям выходило, что политик либо уже мертв, либо находится в «вегетативном» состоянии.

Информацию о смерти Ким Чен Ына была опровергнута главой Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Беносом. В Пхеньяне отметили, что глава государства продолжает работать, делая это удаленно.