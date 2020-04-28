Вирусолог рассказал об опасных последствиях коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция может затрагивать не только легкие, но и поражать другие ткани, что ведет к опасным для жизни и здоровья последствиям. Такой информацией поделился британский вирусолог из Университета Кента Джереми Россман.

Заражение COVID-19 в некоторых случаях способно навредить работе мозга и привести к развитию неврологических расстройств. Также вирус способен негативно влиять на свертываемость крови и функционирование ЖКТ и сердца.

По замечанию эксперта одной из серьезных опасностей коронавируса выступает симптом Гийена-Барре. В случае возникновения подобного осложнения иммунная реакция организма будет направлена не только на возбудители заболевания, но и на клетки периферических нервов. Подобное чревато ослаблением мышц и даже, в тяжелом случае, параличем.

Как указывает специалист, слова которого передает The Conversation, такой сценарий уже был зафиксирован у пациентов с коронавирусом.

Ученый добавил, что в недолгой практике работы с COVID-19 уже встречались даже случаи воспаления и отека мозга. Общее поражение тканей, в частности – мозга, приводит к увеличению опасности инсульта.

По словам вирусолога, возбудитель заболевания имеет возможность напрямую повреждать мозг, перейдя из кровеносной системы в нервную, а именно ЦНС, пройдя сквозь гематоэнцефалический барьер.

Проявления неврологических симптомов, будь они вызваны прямой атакой вирусом клеток или же иммунным ответом, фиксируются у 36% человек. Частыми проявлениями таких симптомов является потеря обоняния или вкуса, судороги и головную боль.