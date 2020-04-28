В МВД РФ утвердили кодекс этики полицейских

Министерство внутренних дел РФ утвердило кодекс служебного поведения и этики сотрудников ведомства. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Документ устанавливает этические нормы и требования к поведению полицейских. Кодекс касается как руководителей, так и рядовых сотрудников органов внутренних дел.

«В утверждаемом кодексе устанавливаются этические нормы и требования к служебному поведению сотрудников... Отдельные этические нормы и требования по поддержанию внешнего вида и ношению форменной одежды, а также при обращении со служебной и личной информацией», - сказано в пояснительной записке, сопровождающей документ.

Необходимость разработки подобного кодекса обусловлена необходимостью определить нормы и требования к служебному поведению сотрудников, говорится в документе. Проект приказа согласован с заинтересованными структурами МВД РФ в установленном порядке. Также отмечается, что для реализации разработку ведомству не потребуются новые структуры, увеличение численности существующих, или дополнительное финансирование.