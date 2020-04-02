Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

В Росстате не исключают, что Всероссийская перепись населения, которая планировалась на октябрь 2020 года, может пройти в следующем году. Причиной такому решению стала эпидемия коронавируса.

В пресс-службе Росстата уточнили, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», – отметил глава ведомства Павел Малков.

Вместе с тем, в федеральной службе напомнили, что 30 марта было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.

Малков отмечает, что смещение сроков не окажет влияния на качество и результат. По его словам, таким образом, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к применению современных онлайн технологий, которые и будут отличительной особенностью первой цифровой переписи в РФ.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», - цитирует главу Росстата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные пункты переписи населения. Предполагается, что Росстат откроет их по заявкам компаний.