В Москве за сутки зарегистрировано 67 смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в столице страны от коронавирусной инфекции скончались 67 человек. У всех пациентов был подтвержден факт заражения COVID-19 и диагностирована пневмония.

Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, напоминая гражданам о важности полного и четкого соблюдения противоэпидемических мер.

Для передвижения по территории Москвы и Подмосковья на общественном и персональном транспорте необходимо иметь цифровой пропуск. Соответствующий электронный документ может быть оформлен по телефону, с помощью СМС-сообщения или онлайн.

Ранее было официально объявлено о продлении режима самоизоляции в столице и области до 11 мая включительно. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящее время достаточного для снятия ограничений снижения заболеваемости не зафиксировано. Около 17 тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы и сотни из них находятся в реанимации.