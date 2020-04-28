В Тульской области введут цифровые пропуска

С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков. О планируемых изменениях сегодня сообщило областное правительство.

Въезд на территорию региона и выезд за ее пределы будет возможен лишь при наличии необходимого электронного документа с указанием целей поездки. Такими целями может послужить работа в продолжающей деятельность в период самоизоляции компании, необходимость медицинской помощи, а также семейные и личные дела.

Действие пропусков будет распространятся на пассажиров железнодорожного и общественного транспорта, а также на водителей и пассажиров автомобилей.

Согласно сообщению правительства, дети, передвигающиеся в присутствии родителей либо законных представителей, и граждане, которым необходима срочная медицинская помощь, пропуск могут не предъявлять.

Все лица, которые въезжают в регион, должны пройти стандартную двухнедельную самоизоляцию. Об ухудшении самочувствия, если таковое возникнет, нужно будет сразу же сообщить медикам. Помимо этого, в области планируют осуществлять выборочную диагностику на заражение коронавирусной инфекцией.

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