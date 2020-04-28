В Москве ужесточили закон о тишине на время пандемии
По решению Сергея Собянина, шуметь разрешается только четыре часа в день.
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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, на время пандемии были ужесточены меры по соблюдению тишины в жилых домах.
Для проведения шумных ремонтных работ определили время с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.
«Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», - отметил Собянин на своей странице в Сети.
Уточняется, что данные меры были приняты по просьбе жителей столицы.
Незадолго до этого градоначальник объявил о продлении ограничительных мер из-за распространения коронавируса до 11 мая включительно.