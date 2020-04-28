В Москве ужесточили закон о тишине на время пандемии

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, на время пандемии были ужесточены меры по соблюдению тишины в жилых домах.

Для проведения шумных ремонтных работ определили время с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.

«Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», - отметил Собянин на своей странице в Сети.

Уточняется, что данные меры были приняты по просьбе жителей столицы.

Незадолго до этого градоначальник объявил о продлении ограничительных мер из-за распространения коронавируса до 11 мая включительно.