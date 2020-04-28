В небе над Калининградом: кадры первой репетиции авиапарада в честь Дня Победы

Во вторник, 28 апреля, боевые самолеты и вертолеты Балтийского флота в Калининграде провели первую репетицию воздушного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«В едином строю пролетели: истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС», - уточнили в пресс службе флота.

Отмечается, что высота их полета составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 км/ч в зависимости от типа воздушного судна.

Всего было задействовано 20 самолетов и вертолетов.

До 9 мая у военных запланированы еще две репетиции.