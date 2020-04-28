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Число жертв COVID-19 в мире превысило 198 тысяч

Анна Берестовая
02:22 28.04.2020
За последние сутки количество смертей от коронавирусной инфекции составило почти пять тысяч.
Число жертв COVID-19 в мире превысило 198 тысяч
© Фото: Shen Bohan, XinHua Globallookpress

За прошедшие сутки количество летальных исходов среди зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло на 4982. Общее число жертв заболевания превысило 198 тысяч человек.

По информации Всемирной организации здравоохранения за прошлый день были инфицированы 85 530 человек. Так, к 27 апреля заражены COVID-19 в масштабах планеты оказались 2 878 196 человек, из которых 198 668 скончались.

Большая часть случаев заражения приходится на территорию Европы, где статистика заболевания насчитывает 1 359 380 инфицирований. Число жертв заболевания в данном регионе составило 124 525.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ВОЗ положительно оценили меры, которые предпринимает Россия в борьбе с коронавирусом. В организации отметили, что благодаря правильным и оперативным мерам стране удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.

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