Число жертв COVID-19 в мире превысило 198 тысяч

За прошедшие сутки количество летальных исходов среди зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло на 4982. Общее число жертв заболевания превысило 198 тысяч человек.

По информации Всемирной организации здравоохранения за прошлый день были инфицированы 85 530 человек. Так, к 27 апреля заражены COVID-19 в масштабах планеты оказались 2 878 196 человек, из которых 198 668 скончались.

Большая часть случаев заражения приходится на территорию Европы, где статистика заболевания насчитывает 1 359 380 инфицирований. Число жертв заболевания в данном регионе составило 124 525.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ВОЗ положительно оценили меры, которые предпринимает Россия в борьбе с коронавирусом. В организации отметили, что благодаря правильным и оперативным мерам стране удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.