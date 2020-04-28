В Подмосковье ограничения из-за коронавируса продлены до 11 мая

Для жителей Московской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 11 мая включительно, сообщают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в регионе.

Уточняется, что постановление уже подписано губернатором Андреем Воробьевым.

Незадолго до этого о продлении ограничений сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня, 28 апреля, на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса Владимир Путин объявил о том, что 6,7 и 8 мая остаются нерабочими днями с сохранением заработной платы.

По последним данным, в России выявили более 90 тысяч случаев COVID-19, из которых за последние сутки - 6411.