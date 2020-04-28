В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
По словам пульмонолога, в период пандемии каждому необходимо следить за своим состоянием более тщательно.
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Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев заявил, что самым важным симптомом развития коронавируса в организме человека является одышка.
По словам специалиста, необходимо тщательно следить за своими ощущениями.
При нехватке воздуха следует обязательно обратиться к врачу, добавил Авдеев в эфире телеканала «Россия 1».
Из-за роста числа зараженных коронавирусом в России ограничительные меры были продлены до 11 мая включительно.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены свыше трех миллионов человек, жертвами стали около 200 тысяч.