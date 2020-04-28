Перенесшие COVID-19 медики в больнице Святого Георгия в Петербурге вернулись к работе

Во вторник, 28 апреля, в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге вылечившиеся от коронавируса медики вернулись к работе.

Отмечается, что у каждого из них течение заболевание происходило по-разному - у кого-то в легкой форме, а кому-то пришлось серьезно лечиться.

На данный момент выздоровевшие помогают тем, кто находится в реанимации и утверждают, что больше не боятся COVID-19

«Видимо мой иммунитет не справился, несмотря на средства индивидуальной защиты. Я не расстроился. К сожалению так бывает, бойцы получают ранение, они уходят лечится и идут воевать дальше», - сказал врач анестезиолог-реаниматолог Тамерлан Истомин.

По информации оперштаба, количество зараженных коронавирусом составляет 93 558 человек.