«Образ будущего после карантина»: эксперт оценил обращение Путина к россиянам

Согласно данным социологическим запросам, самый серьезный общественный запрос, который сформировался к этому времени звучит так: «Что с нами будет после коронавируса». Такое мнение в комментарии «Звезде» выразил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. Он назвал главный мотив сегодняшнего выступления российского лидера и подвел итоги его обращения к россиянам.

«Самые серьезные ожидания были связаны с неопределенность в будущем, именно поэтому президент сегодня на эти ожидания отреагировал. Поэтому главным мотивом выступления, фрагмента, когда президент с совещания с губернаторами выходит в прямой эфир и обращается к россиянам, был посвящен образу будущего, той картине мира, которая предстанет перед нашими глазами, станет той реальностью после окончания карантинных мероприятий», - заявил Старовойтов.

По его словам, важными моментами, на которые стоит обратить внимание, это во-первых, эффективность и результативность усилий властей, которым удалось сгладить кривую заболеваемости и минимизировать количество смертельных случаев. Во-вторых - это то, что экономика сейчас нуждается в восстановлении после этого кризиса, в связи с этим правительству напрямую было дано поручение подготовить план восстановления экономики, по критериям которого и регионы будут снимать с себя карантинные мероприятия.

«Это тоже очень хорошая новость, которую люди ждали. Да, не все сразу, да, не одновременно, но регионы начнут выходить из сложных изоляционного состояния. И самое важное, на что ответил президент - он дал понять когда это все закончится, это главный итог», - подчеркнул он.

По поводу дополнительных выходных дней, Старовойтов сказал, что это является больше формальностью, так как находясь полтора месяца на «больших, длинных выходных», эти пару дней «погоды не сделали», но самое главное, опять же, что у людей появилось понимание, до каких пор это все будет продолжаться.

«Ситуация послужит хорошим уроком и примером того, какие сферы отечественной экономики наиболее уязвимы. Это стресс-тест, который прошел весь мир и наша страна и он показал уязвимости нашей социальной, политической и экономической жизни», - заключил специалист.

Совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ прошло 28 апреля. Путин заявил, что сейчас главное - это человеческие жизни. Он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы, подчеркнул, что меры поддержки экономики будут расширяться и дополняться. Также было сказано о постепенном снятии ограничений. В своем обращении он поблагодарил ученых в борьбе с коронавирусом и предложил официально сделать 28 апреля профессиональным праздником сотрудников скорой помощи.