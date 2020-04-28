Собянин объявил о продлении ограничений из-за пандемии до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер в связи распространением COVID-19 в столице до 11 мая. Соответствующий указ был подписан 28 апреля.

«Ослабление ограничительных мер по коронавирусу в Москве сегодня было бы просто безответственным и популистским решением», - сказал он.

По его словам, власти Москвы начнут снимать ограничения сразу после того, как уровень заболеваемости коронавирусом начнет снижаться.

Собянин отметил, что количество зараженных москвичей, госпитализированных в больницы возросло до 17 тысячи человек,

«Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек» - подчеркнул мэр.

Помимо этого, согласно указу Собянина, с 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение, а также организация детского отдыха до 31 июля 2020 года.