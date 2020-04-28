Юнармейский вызов: школьники показали, как провести время на самоизоляции

Главный штаб всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» запустил флешмоб под названием «Юнармейский вызов». Участники акции рассказывают и показывают, как скоротать время с пользой, находясь на самоизоляции.

Дмитрий Карасев из отряда «Энергия» школы №5 г. Миллерово Ростовской области предложил свой вариант юнармейского завтрака. К делу подошел основательно - приготовил омлет, чай и имбирный пряник.

При таком богатом рационе юные патриоты не боятся поправиться, ведь в рамках акции они выполняют много физических упражнений и делают зарядку.

Юнармейцы Безенчукского района Самарской области в рамках челленджа «Юнармейский вызов» устроили эстафету чистоты. Во время разгула инфекции просто необходимо соблюдать правила гигиены, и ребята спешат напомнить всем как это важно.

Мирослава Никитина из Омска смастерила из дерева и бумаги собственное родословное древо на семь поколений. О каждом из своих родственников активистка Движения рассказывает интересно и подробно. Есть среди них и участники Великой Отечественной войны, сведения о которых особенно ценны для девочки и ее родителей.