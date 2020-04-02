Простые правила: как поддержать иммунитет во время самоизоляции

В России каждый день увеличивается число заболевших коронавирусом. В период пандемии как никогда важен крепкий иммунитет. Врач-инфекционист Илья Акинфиев дал рекомендации, как повысить его во время самоизоляции.

Первое, что следует помнить: лекарства для повышения или поддержки иммунитета используются только для лечения заболеваний. Препараты, которые продаются в аптеках для профилактики ОРВИ, чаще всего являются просто маркетинговым ходом, уверяет Акинфиев. По его мнению, для поддержания своего иммунитета в режиме длительного нахождения дома нужно соблюдать несколько простых правил.

«Помещение должно обязательно проветриваться, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Как бы банально это ни звучало, но именно он и будет основополагающим фактором в поддержании иммунитета», - объяснил врач в интервью «Звезде».

Он добавил, что в это понятие входит здоровый сон, правильное питание.

«Когда идет подъем заболеваемости ОРВИ, необходимо увеличить количество фруктов в рационе, получать естественные витамины именно от фруктов и овощей, нежели от каких-то биологически активных добавок», - уверяет Акинфиев.

Также необходимо соблюдать физическую активность: длительное пребывание на кровати в течение всего карантина может сильно усугубить хронические заболевания и даже ухудшить иммунитет вполне здорового молодого человека.

В условиях самоизоляции также очень важно правильно выбирать продукты. Роспотребнадзор дал рекомендации, как это делать в период пандемии.