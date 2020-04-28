Свобода, ответственность и философия любви к человеку: о чем сказал Путин в обращении к россиянам

Меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, власти помогут бизнесу сохранить рабочие места, окажут помощь тем, кто потерял работу, заявил президент России Владимир Путин.

По итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ Путин обратился к гражданам и отметил, что сейчас главное - это человеческие жизни.

«Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», - добавил Путин.

Он заявил, что государство постоянно будет дополнять меры поддержки экономики, чтобы сохранить рабочие места.

Также российский лидер заявил о важности соблюдения ограничений из-за коронавируса, иначе отказ может привести к немалым бедам.

«Свобода каждого ограничена свободой других, в борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна.

В данных условиях иное поведение, когда человек ставит свою свободу выше интересов других людей, то он ставит под угрозу из жизни, считает президент.

«И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и, в определенном смысле, в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам», - подвел итог глава РФ.

По его словам, от ответственности каждого человека зависит судьба ближних.

«Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизнь, иной выбор для нашего народа неприемлем. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков», - отметил президент.

Завершая свое выступление на совещании с главами регионов Путин также отметил, что все запланированные мероприятия на 9 мая остаются в силе, но будут проведены на Красной площади после того, как ситуация станет безопасной. Владимир Путин на совещании с главами регионов по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что в День Победы 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов.