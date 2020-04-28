«Сражаются за всех нас»: Путин оценил работу врачей в борьбе с COVID-19

Впервые после войны весь мир проходит через трудные испытания и надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, где основной удар держат врачи, заявил Владимир Путин.

«Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте, сражаются за всех нас», - сказал президент.

В рамках совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах глава государства объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.

Согласно информации оперштаба, в России заражены свыше 90 тысяч человек.