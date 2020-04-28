Путин: 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов

Владимир Путин на совещании с главами регионов по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что в День Победы 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов.

«Все, что планировали на 9 мая обязательно состоится: парад на Красной площади и "Бессмертный полк", но когда убедимся, что ситуация безопасна», - заявил российский лидер.

Также в Москве и еще пяти городах-героях в День Победы пройдут праздничные салюты, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, отложены.