Космонавт Скрипочка назвал разницу между нахождением на карантине и на МКС

Космонавт Олег Скрипочка, который недавно вернулся на Землю, проходят двухнедельный карантин в Звездном городке.

«Мы приземлились в Казахстане, считается что в Россию я приехал оттуда, поэтому прохождение карантина обязательно», - заявил космонавт.

В связи с этим корреспондент «Звезды» Игорь Балдин спросил, что для космонавта оказалось сложнее - нахождение на карантине на Земле или самоизоляция в Космосе.

«На МКС находишься в условиях космического полета. Они (условия - прим. ред.) такие, какие могут быть и по-другому никак. А здесь, на Земле, я знаю, что мне до дома пол часа на машине, при этом семью я один раз видел, они меня приветствовали. Здесь сложнее, потому что все находятся рядом, но надо поддерживать карантин в течение двух недель», - рассказал он.

17 апреля с космической станции на Землю вернулись три человека - россиянин Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.