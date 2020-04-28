Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космонавт Скрипочка назвал разницу между нахождением на карантине и на МКС

Ирина Егорова
19:16 28.04.2020
Сейчас Олег Скрипочка проходит двухнедельных карантин в Звездном городке, так как приземлился на территории Казахстана. Морально это дается ему сложнее, так как понимаешь, что родные находятся рядом.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Космонавт Олег Скрипочка, который недавно вернулся на Землю, проходят двухнедельный карантин в Звездном городке.

«Мы приземлились в Казахстане, считается что в Россию я приехал оттуда, поэтому прохождение карантина обязательно», - заявил космонавт.

В связи с этим корреспондент «Звезды» Игорь Балдин спросил, что для космонавта оказалось сложнее - нахождение на карантине на Земле или самоизоляция в Космосе.

«На МКС находишься в условиях космического полета. Они (условия - прим. ред.) такие, какие могут быть и по-другому никак. А здесь, на Земле, я знаю, что мне до дома пол часа на машине, при этом семью я один раз видел, они меня приветствовали. Здесь сложнее, потому что все находятся рядом, но надо поддерживать карантин в течение двух недель», - рассказал он.

17 апреля с космической станции на Землю вернулись три человека - россиянин Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата28.04.2020, 15:50
В Москве и еще пяти городах России 9 Мая состоятся салюты
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:15 В стране и мире
Юнармейский вызов: школьники показали, как провести время на самоизоляции
20:00 В стране и мире
Видео
Свобода, ответственность и философия любви к человеку: о чем сказал Путин в обращении к россиянам
19:34 В стране и мире
«Сражаются за всех нас»: Путин оценил работу врачей в борьбе с COVID-19
19:23 В стране и мире
Путин: 9 мая в небе пройдет парад самолетов и вертолетов
19:16 В стране и мире
Видео
Космонавт Скрипочка назвал разницу между нахождением на карантине и на МКС
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Эксперты назвали плюсы и минусы удаленной работы
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.