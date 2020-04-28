Без маски никуда: в Севастополе ношение масок стало обязательным

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории Севастополя местные власти приняли решение об обязательном использовании масок в общественных местах. Новые правила вступили в силу с 28 апреля.

Сейчас без средства индивидуальной защиты из магазина или общественного транспорта могут попросить удалиться на законных основаниях.

«Несоблюдение правил грозит жителям штрафом», - отмечает корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Сейчас примерить на себе средства личной можно при помощи опций в соцсетях, которые позволяют выбрать не только фасон, но и цвет маски. Однако стоит помнить, что в аптеках такой возможности нет - возврату и обмену они не подлежат.



По последним данным оперштаба, в России заражены коронавирусом свыше 90 тысяч человек