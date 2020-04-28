Попова: 20% населения имеют иммунитет к COVID-19
Данные были получены по итогам тестирования на коронавирус.
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 20% медицинских работников в Москве есть приобретенный иммунитет к новому типу коронавируса.
Она отметила, что на данный момент российской тест-системой были обследованы свыше трех тысяч человек.
«Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак», - сказала Попова на совещании с Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса.
Незадолго до этого глава государства отметил, что производство тест-систем для диагностики инфекции в России было увеличено в 9 раз.
Согласно статистике оперштаба, количество зараженных COVID-19 достигло 93 558 человек, выздоровели - 8 456.