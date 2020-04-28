Эксперт рассказал, как распознать настоящие медицинские маски

Учредитель предприятия, производящего медицинские маски, Владимир Михайлов рассказал «Звезде», в чем состоят основные различия медицинских и не медицинских защитных масок для лица. По его словам, разница состоит в процессе производства и свойствах итогового продукта.

«Маски делятся на медицинские и на все остальные. Что такое медицинская маска: мы разработали технические условия, мы перечислили все материалы для изготовления, мы сдали эти материалы на токсикологическую экспертизу, а после этого само изделие уже проходит клиническую экспертизу. Сегодня при Минздраве есть система контроля за медицинскими изделиями - Росздравнадзор», - рассказал производитель.

Как отметил Михайлов, не медицинские маски можно сшить из чего угодно. По словам учредителя, это не значит, что они обязательно вредны, но они могут не отвечать требованиям безопасности ввиду неподотчетности федеральным проверяющим органам.

«Я не хочу пугать покупателей, что из-за этих масок можно заразиться, этого я не знаю. Но их производство никто не контролирует. Проще сделать маску самому из простого бинта», - подытожил он.

Ранее иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса. По словам доктора медицинских наук, использование пластиковых масок вместо медицинских также имеет смысл.