«Впереди сложный и трудный путь»: Путин о напряженной ситуации в регионах после прохождения пика эпидемии

Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом заявил, что после прохождения пика эпидемии, в ряде регионом ситуация может оставаться напряженной.

«Впереди сложный и трудный путь. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя», - заявил глава государства.

В связи с этим Путин поручил кабмину разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений до 5 мая. Данные меры могут вступить в силу с 12 мая.

Также по решению президента нерабочий период продлен до 11 мая.