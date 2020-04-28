«Впереди сложный и трудный путь»: Путин о напряженной ситуации в регионах после прохождения пика эпидемии
Также он заявил, что ограничения по коронавирусу нельзя снимать одномоментно.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом заявил, что после прохождения пика эпидемии, в ряде регионом ситуация может оставаться напряженной.
«Впереди сложный и трудный путь. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя», - заявил глава государства.
В связи с этим Путин поручил кабмину разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений до 5 мая. Данные меры могут вступить в силу с 12 мая.
Также по решению президента нерабочий период продлен до 11 мая.