Путин поручил кабмину разработать рекомендации по выходу из режима ограничений
Все предложения должны поступить не позже 5 мая.
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Владимир Путин поручил кабинету министров разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Об этом сообщил на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин.
Данные меры могут вступить в силу с 12 мая. Все предложения должны быть сформулированы не позднее 5 мая, чтобы у регионов была еще неделя для подготовки.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочих дней для граждан страны до конца месяца - до 30 апреля. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам.