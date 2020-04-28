Путин поручил кабмину разработать рекомендации по выходу из режима ограничений

Владимир Путин поручил кабинету министров разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Об этом сообщил на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин.

Данные меры могут вступить в силу с 12 мая. Все предложения должны быть сформулированы не позднее 5 мая, чтобы у регионов была еще неделя для подготовки.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочих дней для граждан страны до конца месяца - до 30 апреля. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам.