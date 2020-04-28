Путин поручил правительству разработать план поддержки предпринимателей
По словам президента, эпидемия коронавирусной инфекции сильно ударила по экономике страны.
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Президент России заявил о необходимости создания плана по поддержке предпринимателей. Соответствующее заявление было сделано на совещании по вопросам противодействию распространения COVID-19 в регионах страны.
«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. <...> Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому, поручаю правительству в ближайшее время разработать новый, очередной неотложный пакет мер по поддержке экономики и граждан», - сказал президент.
Путин также поручил кабмину начать подготовку национального плана действий по нормализации доходов и роста экономики страны.