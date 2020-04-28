Путин оценил вклад ученых в борьбе с пандемией коронавируса

Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что благодаря ученым мир знает о пандемии, с которой он столкнулся впервые, больше и может строить прогнозы и выбирать тактику. Также он сказал, что в борьбе с коронавирусом нужно быть готовым к любому сценарию развития ситуации.

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступает в ходе совещания с главами регионов, где выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко.