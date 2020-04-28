Путин: нерабочие дни продлены до 11 мая

Глава государства Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая. Причем 6,7 и 8 мая объявлены с сохранением заработной платы.

Он напомнил, что впереди в России череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни 6, 7 и 8 мая. По словам российского лидера, ранее в эти дни многие брали отгулы и отпуска и все равно не работали, но «сейчас нельзя рисковать».

«Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», - заявил глава государства 28 апреля на совещании по вопросам противодействию распространения COVID-19 в регионах страны.

Также в своем обращении к россиянам он высоко оценил вклад ученых в борьбе с коронавирусом. При этом президент подчеркнул, что пик эпидемии на данный момент еще не пройден.