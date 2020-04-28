Путин: производство тест-систем в России увеличено в 9 раз

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом заявил об увеличении производства тест-систем для диагностики COVID -19 в 9 раз.

Помимо этого глава государства поручил правительству наращивать производство товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом и жестко это контролировать.

На данный момент в стране COVID-19 диагностирован у 93 558 человек, умерли - 867, выздоровели - 8 456.