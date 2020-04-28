Путин отметил как выполненную задачу по обеспечению койко-местами

Задача по обеспечению койко-мест в больницах и госпиталях выполнена. Об этом сообщил на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин.

Всего было развернуто 116 тысяч койко-мест. Более того, глава государства отметил, что система здравоохранения существенно нарастила запас прочности.

Однако глава государства призвал не расслабляться, а постоянно работать над совершенствованием системы.