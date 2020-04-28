Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил сделать 28 апреля профессиональным праздником медиков. С данной инициативой он выступил во время большого совещания с главами регионов России по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глава государства поздравил медицинских работников с неофициально отмечаемым днем создания скорой помощи и поблагодарил за их нужный труд и демонстрацию лучших человеческих качеств.

«Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», - заявил Путин.

Свое обращение к нации российский лидер начал, сообщив о ряде успехов в области противодействия коронавирусу. В частности, о начале производства ряда лекарств в период пандемии с нуля.