Путин: распространение эпидемии COVID-19 в РФ удалось затормозить

Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Соответствующее заявление было сделано на совещании по вопросам противодействию распространения COVID-19 в регионах страны.

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии», - сказал президент.

Он особо подчеркнул, что это является результатом общей работы и связано с тем, что граждане ответственно подошли к рекомендациям врачей и специалистов, соблюдают режим самоизоляции.

В то же время Путин отметил, что пик эпидемии еще не пройден, о чем говорят специалисты. По его словам, страна стоит перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.

В ходе своего выступления Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими, с сохранением заработной платы