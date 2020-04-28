Путин: в РФ с нуля было развернуто производство ряда лекарств в период пандемии

В период распространения коронавирусной инфекции российским специалистам удалось начать производство лекарств, необходимых для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин 28 апреля на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.

«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, производство защитных масок выросло более чем в десять раз. В начале текущего года в нашей стране выпускали 800 тысяч масок в сутки, а в апреле это число достигло 8,5 миллиона.