В Калужской области появилась сосновая аллея в виде числа «75», которую видно из космоса

«Сады памяти» в виде геоглифов появляются в России. Сегодня один из символичных живых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны появился в Калужской области. Аллею в форме числа «75» высадили близ города Жуков.

На природном памятнике представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, Жуковского лесничества и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» посадили 4 тысячи сосен.

«На территории региона этой весной мы высадили уже более 1,5 тысяч гектаров леса, но именно аллеи в форме числа “75” в городах воинской славы и доблести станут для калужан не просто лесом, а местом памяти. Считаю нашим долгом сохранить и передать эту память следующим поколениям», - подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

Ранее «Сад памяти» в форме звезды был высажен в Белгородской области. Там же во время закладки парка заложили капсулу с посланием потомкам, которую вскроют через 25 лет, в вековой юбилей Великой Победы.

Геоглиф «75» из 1300 берез появился в Липецкой области. В Ивановской области создается роща в виде надписи «75 лет Победы», которая также будет видна из космоса. В Смоленской области уже высадили ряд геоглифов, посвященных 75-летию, создание еще одного ожидается 30 апреля.

Особые «Сады памяти» в виде геоглифа «Спасибо за Победу» и «75 лет Победы» появятся и в Кузбассе. В Кемеровской области, одно из мероприятий в рамках акции состоялось на территории Ижморского лесничества, где дань памяти павшим в годы Войны соотечественникам отдали посадкой четырех тысяч деревьев.

Деревья ижморские лесничие посвятили не только своим родственникам, но и сослуживцу, ветерану Хакимову Яляю Салахутдиновичу, который долгие годы проработал лесником в селе Теплая Речка, а с 1940 служил разведчиком на Дальнем Востоке. За боевую операцию в августе 1945 года на территории Японии сержанта Хакимова наградили медалью «За боевые заслуги» и единственного из полка нагрудным знаком «Отличный разведчик».

После войны Яляй Хакимов, работая в Ижморском лесхозе, организовал первый лесопитомник в районе. Сегодня кедровые леса, посаженные ветераном, растут даже в Москве. Одному из участков элитных лесных культур, которые он создал, в этом году департамент лесного комплекса Кузбасса намеревается присвоить имя ветерана.

К акции «Сад памяти» приурочены плановые работы по лесовосстановлению. В связи с эпидемиологической ситуацией к высадкам привлекается минимальное количество сотрудников лесничества. Участники обеспечиваются средствами защиты и придерживаются строго правила работы на расстоянии социальной дистанции в группах из не более двух-трех человек.

Все больше людей пользуется возможностью поддержать акцию, не выходя из дома. Одной из участниц акции накануне стала Полина Гагарина. Фото в рамках флешмоба #СадПамятиДома певица опубликовала в Instagram. Свое дерево певица посвятила деду, Владимиру Мучкаеву, который совсем юным отправился на фронт.

«Сегодня я посадила свое дерево в память о нем и о миллионах погибших на войне. Надеюсь, я буду одной из миллионов человек, которые поддержат проект "Сад памяти" в память о наших героях», - отметила Полина Гагарина.

Стать участником акции можно и в другом формате. Поделитесь со своими детьми рассказами о своих Героях за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, или просто поделитесь историями о них, и не забудьте опубликовать фото с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

«Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов.