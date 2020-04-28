В России начались клинические испытания препарата для лечения коронавируса

Эффективность препарата для лечения COVID-19 «Фавипиравир» начали проверять в рамках клинических испытаний в 17 центрах по всей России. Об этом говорится в заявлении российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар»

Отмечается, что в исследованиях примут участие 330 больных, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В первую очередь терапию начали получать пациенты в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске, пишет РИА Новости.

В ходе исследования специалисты смогут подробно изучить безопасность и эффективность «Фавипиравира», а также выбрать необходимую дозировку для инфицированных.

«Промышленный выпуск препарата нашим совместным предприятием с группой "ХимРар" позволит удовлетворить спрос как российского, так и экспортных рынков», - подчеркнул в обращении генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Незадолго до этого гендиректор фонда сообщал, что по данным китайских специалистов новый препарат показал хорошие результаты при лечении зараженных COVID-19.

На данный момент на территории России инфицированы коронавирусом 93 558 человек.