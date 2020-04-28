У 40 заключенных в России диагностировали коронавирус

Коронавирус обнаружен у 40 заключенных в России после того, как были проведены тесты среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По данным на 28 апреля, в учреждениях и органах УИС проведено около 19 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.

«Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме», - уточнили РИА Новости в ФСИН России.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 8456 человек выздоровело, а 867 пациентов умерло.