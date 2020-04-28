Роскосмос опроверг угрозу от летящего к Земле астероида

Роскосмос исключает вероятность каких-либо последствий от прохождения астероида 1998 OR2 рядом с Землей. Он подойдет к Земле 29 апреля на минимальную дистанцию, но это расстояние составляет около 6 миллиона километров, что в 16 раз больше, чем расстояние до Луны.

«Орбиты подобных объектов (диаметр которых более одного километра) изучаются и моделируются на постоянной основе и надолго вперед, так что какие-либо неожиданности в этом плане исключены», - сказали в госкорпорации, предает РИА Новости.

Размер астероида достигает два-четыре километра, что позволяет он относится к классу астероидов-убийц. Он является потенциально опасным, поскольку его трасса полета пересекает орбиту Земли.

Ранее в Центре планетарной защиты заявили, что последствия прохода данного астероида будут опаснее коронавируса и вообще могут уничтожить человечество или вызвать большую волну цунами или привести к ядерной зиме.