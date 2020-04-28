Кардиолог предупредил об опасных последствиях коронавируса

Коронавирус может нанести вред сердечно-сосудистой системе не только непосредственно в период пандемии, но и иметь отложенный эффект. Это связано с недостатком физической активности, переживаниями в связи с неопределенностью в дальнейшей жизни и нехваткой общения. Об этом заявил директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.

Эксперт напомнил, что рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний после каких-то сильных потрясений в обществе - не новая тенденция. Страна перелила такой всплеск после 1991 года. Такая же тенденция наблюдалась и после дефолтов, финансовых кризисов и иных событий. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

Юрий Беленков советует по возможности в период самоизоляции попытаться компенсировать нехватку физической активности - делать как минимум зарядку. Также поможет сбалансированное питание и общение с близкими пусть и через соцсети или скайп.