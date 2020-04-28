Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку ВОЗ

Во вторник, 28 апреля, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», - отметил по итогу неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о приостановке финансирования ВОЗ в связи с тем, что организация якобы недостаточно оперативно отреагировала на вспышку COVID-19.

Напомним, что ВОЗ объявил пандемию из-за коронавируса 11 марта 2020 года. На данный момент в мире заражены свыше трех миллионов человек, скончались более 200 тысяч инфицированных.