Лавров назвал бездоказательными сообщения об организации Россией отравления в Чехии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными сообщения в чешских СМИ о том, что Россия готовит отравления на территории страны.

«Сейчас нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», - заявил Лавров на своем онлайн-брифинге.

Ранее появилась информация, что в Чехию якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Предполагалось, что ряд чиновников был взят под усиленную охрану, среди которых и глава района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову также ничего неизвестно о россиянине, который якобы готовил покушение на чиновников. Он назвал это очередной «уткой».

Напомним, что 3 апреля по решению местных властей в районе Праги-6 был демонтирован памятник маршалу Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. Ранее на памятнике появлялись оскорбительные надписи, оставленные вандалами. В местной прессе после этого появились статьи, в которых не только во всем обвинили Россию, в том, что она угрожает организаторам сноса жизнью и здоровьем.