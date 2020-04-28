Минздрав рассказал о риске поражения мозга и ЦНС из-за COVID-19

Во время распространения коронавируса в организме человека может произойти поражение головного мозга. Об этом говорится в новых рекомендациях по лечению для инфицированных COVID-19 опубликованных на сайте министерства здравоохранения России.

Так, изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может свидетельствовать как о поражении центральной нервной системы (ЦНС), так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

На данный момент на территории России коронавирус диагностирован у 93 558 человек, выздоровели - 8 456, скончались - 867.

Всего в мире заражены COVID-19 почти 3 миллиона человек