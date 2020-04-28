Минздрав рассказал о риске поражения мозга и ЦНС из-за COVID-19
По последним данным в России заражены 93 558 человек.
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Во время распространения коронавируса в организме человека может произойти поражение головного мозга. Об этом говорится в новых рекомендациях по лечению для инфицированных COVID-19 опубликованных на сайте министерства здравоохранения России.
Так, изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может свидетельствовать как о поражении центральной нервной системы (ЦНС), так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.
На данный момент на территории России коронавирус диагностирован у 93 558 человек, выздоровели - 8 456, скончались - 867.
Всего в мире заражены COVID-19 почти 3 миллиона человек