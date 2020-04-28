Эксперт по цифровизации рассказал о будущем профессий в России после пандемии

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о том, каким будет будущее различных профессий в России после прохождения пандемии. Как эксперт заявил в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», наблюдаемый сейчас из-за изоляции рост развития цифровизации гарантированно не распространится настолько, что люди останутся без работы.

«Есть два типа отраслей: те, в которых все уже хорошо цифровизовано, например, банковская система и СМИ вряд ли сильно изменятся; и есть те отрасли, которые вообще не поддаются цифровизации, например, строительство», - заявил Клименко.

При этом он выразил убежденность в том, что наиболее сильно изменится стиль работы в офисах: по словам эксперта, многие руководители предприятий, вынужденно уйдя на удаленную работу, заметили, что не все их сотрудники добросовестно выполняют свои обязанности.

«Это правда, ни один начальник точно не знает, как работают его люди. А когда они ушли на дистанционку, выяснилось, что системы контроля CRM (Customer Relationship Management, программное обеспечение для автоматизации выполнения задач - прим. ред.), которые строили компании, показывают, что конкретно сделал человек», - рассказал Клименко.

Ранее о перестройке рабочего процесса после пандемии также заявлял экономист, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, цифровизация быстрыми темпами началась там, где раньше долгое время затягивалась.